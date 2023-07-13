Число клиентов ВТБ старшего возраста в Приангарье выросло на 9,5 тысяч человек

В первом полугодии 2023 года еще 9,5 тысяч пенсионеров Иркутской области перевели получение пенсии в банк ВТБ. Всего в Приангарье банк обслуживает более 40 000 клиентов старшего возраста.

Чтобы перевести выплату пенсий в банк, сегодня можно оформить в ВТБ дебетовую карту платежной системы «Мир» и подать заявление о переводе пенсии на Госуслугах (необходимо предварительно зарегистрироваться на портале). Банк принимает заявления дистанционно, через сайт, интернет- или мобильное приложение или лично, в офисе. Финансовая организация передает данные в Социальный фонд России. Клиенту достаточно подтвердить согласие на перевод пенсии ответом на СМС-сообщение от портала Госуслуг. После рассмотрения и подтверждения со стороны Соцфонда РФ, пенсия будет автоматически зачисляться на счет клиента в ВТБ.

Также представители старшего поколения могут воспользоваться сервисом курьерской доставки карт и одновременно с ее получением карты перевести на неё зачисление пенсии. Сотрудник банка доставляет карту по удобному адресу, сверяет указанные в заявке сведения с документами и формирует заявление в Социальный фонд о переводе пенсии.

«Для людей старшего возраста для решения о переводе пенсии нужны весомые основания. Основные факторы – надежность, удобство и дополнительные возможности для клиентов-пенсионеров. Наша задача – предложить наиболее актуальные из них: дополнительный кешбэк за покупки аптечных товаров, повышенный процент на остаток средств на карте, который рассчитывается ежедневно и начисляется в конце месяца, бесплатное страхование карт и счетов от действий мошенников. Сегодня, рекомендуя банк своим знакомым, получатели пенсионных выплат могут рассчитывать на дополнительную премию. Если новый клиент-пенсионер обратится в банк и предъявит специальный промокод рекомендателя, который уже получает пенсию на карту банка, то премию в размере 1000 рублей начислят и новому клиенту банка, и его рекомендателю», - отметила управляющий ВТБ в Иркутской области, вице-президент Александра Макарова.