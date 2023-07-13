Банки просят данные о малоимущих

Информация нужна для запуска социальных вкладов с повышенной ставкой – она будет на 1% больше ключевой, пишут «Известия» со ссылкой на обращение Национального совета финрынка (НСФР) в Госдуму.

Заключение на законопроект, создающий правовую основу для введения социальных вкладов и счетов, НСФР направил главе комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову 4 июля. В нем говорится, что инициатива не предполагает оценки затрат кредитных организаций на доработку автоматизированных банковских систем, которые могут оказаться существенными. Также критикуется базовый подход государства к внедрению ряда льгот за счет участников рынка.

Банки смогут подтвердить статус финансового положения малоимущих клиентов, которые захотят воспользоваться льготой, с помощью портала госуслуг.

Однако уточнить его в следующий раз можно будет только через год, когда срок действия социального счета или вклада подойдет к концу, рассказал «Известиям» председатель НСФР Андрей Емелин. На практике это с высокой вероятностью приведет к злоупотреблению правом на соцподдержку со стороны некоторых клиентов. В течение года человек может лишиться статуса малоимущего, но сохранить льготу, пояснил он.