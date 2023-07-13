Муниципальные спортобъекты предложили передать под управление бизнеса

Такая инициатива содержится в письме Национального фитнес-сообщества и Координационного совета по развитию государственно-частного партнерства премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, сообщили «Известиям».

По предлагаемой концепции, государство может брать на себя часть затрат как на содержание объекта, так и на прямой возврат инвестиции. А взамен получать часы рабочего времени комплекса в целом или отдельных составляющих – ледовой̆ арены, бассейна, тренажерного зала, которые использует для предоставления ученикам спортивных школ на безвозмездной или частично безвозмездной основе.

Национальное фитнес-сообщество предлагает внедрить эксперимент в 10 пилотных регионах, начав с 10 объектов. По мнению представителей объединения, это позволит сократить бюджетные расходы, а также приблизить достижение целевых показателей по вовлечению населения в физкультуру и спорт. В дальнейшем практику можно распространить на несколько сотен объектов по всей стране.