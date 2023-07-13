Отели Крыма подняли цены на 20%

За последние две недели цены на проживание в ряде популярных отелей Крыма увеличились порядка на 20%, сообщили «Известиям» туроператоры.

«С первых чисел июля крымские отели повысили цены на 15%, но отдых обойдется всё равно дешевле, чем за аналогичный период прошлого года. Если подорожание продолжится, то цены могут сравняться с уровнем прошлого года», – сказал гендиректор фирмы «Дельфин» Сергей Ромашкин.

В среднем номер на двоих с завтраком в крымском отеле может обойтись туристам в 3 тыс. рублей за сутки, отметил гендиректор туроператора «Алеан» Илья Уманский. При этом путешественники могут найти и более бюджетные варианты размещения – от 500 рублей до 1,5 тыс. рублей в сутки, но без завтрака. Например, в гостевых домах, которые популярны в Крыму, уточнил он.