Спортивный День металлурга-2023 пройдет в Шелехове

Большой городской праздник «РУСАЛ ФестивAL#ПРОСпорт» состоится 15 июля в Шелехове на стадионе «Металлург». В этом году для своих сотрудников, их семей и всех горожан РУСАЛ организует праздничные мероприятия, посвящённые здоровому образу жизни и спорту.

15 июля 2023 года празднование начнется в 16:00 с городского карнавала: колонны участников от разных предприятий города пройдут по стадиону «Металлург». В 17:30 состоится встреча и автограф-сессия с чемпионом России, обладателем Суперкубка России по футболу Андреем Ещенко. С 18:00 запланирована музыкальная программа, которая пройдёт на стадионе. Поздравить шелеховчан с праздником приедет звезда российской эстрады Александр Маршал, а также выступит иркутская кавер-группа BURRN.

Традицию делать подарки городам ответственности на День металлурга много лет назад заложил основатель РУСАЛа, общественный деятель Олег Дерипаска.