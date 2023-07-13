Чаще всего удаленку в Иркутске предлагают программистам и рекрутерам

Сотрудники на удаленке сегодня есть в 33% предприятий и организаций, причем в 2 из 3 таких компаний дистанционного персонала осталось менее 10% от штатной численности. Этим летом чаще всего дистанционно работают программисты, дизайнеры, бухгалтеры, рекрутеры и специалисты по продажам. Какой формат работы работодатели чаще всего предлагают соискателям этих позиций — выяснил сервис по поиску работы SuperJob, опросив представителей компаний и изучив более 135 000 вакансий.

Сегодня в приоритете подбор на работу в офисе. Особенно это касается бухгалтеров: в 9 из 10 компаний при прочих равных предпочтут кандидата, готового постоянно работать на территории работодателя. Судя по комментариям, серьезным препятствием для внеофисных форматов работы является настройка доступа к рабочим программам, вопросы кибербезопасности и подписи документов (в т. ч. через ЭЦП).

Программистов большинство работодателей также предпочитает нанимать в офис (75%), однако доля компаний, готовых трудоустраивать на гибридный формат и удаленку, все-таки выше (17 и 6% соответственно). Кандидатов на должности рекрутера и менеджера по продажам, согласных только на «гибрид», примут по 16% работодателей. Специалистов по подбору персонала, готовых работать только в режиме хоум-офиса, предпочитают 8% компаний.

Статистика рынка труда подтверждает результаты опроса: бухгалтеров, менеджеров по продажам и дизайнеров чаще всего нанимают в офисы, а полную и частичную удаленку работодатели готовы предлагать программистам и рекрутерам. Так, 94% вакансий для бухгалтеров, 89% вакансий для специалистов по продажам и 84% вакансий для дизайнеров предполагают исключительно офисную занятость. Удаленку или гибрид — 29% вакансий для программистов и 23% вакансий для рекрутеров.