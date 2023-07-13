Россельхозбанк выступил на форуме содействия агропредпринимательству в Иркутске

Директор Иркутского регионального филиала Россельхозбанка Наталья Баркова приняла участие в работе Всероссийского форума содействия деятельности предпринимательства в сфере АПК и комплексному развитию сельских территорий для представителей субъектов Сибирского и Дальневосточного федерального округов.

В первый день форума состоялись пленарные заседания, стратегические сессии, панельные дискуссии и круглые столы, направленные на обмен опытом и рассмотрение вопросов реализации мероприятий госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», формирования планов социально-экономического развития сельских агломераций, а также развития фермерских объединений в регионах СФО и ДФО.

Наталья Баркова в качестве эксперта участвовала в круглом столе на тему: Роль общественных объединений в развитии сельскохозяйственной отрасли» под руководством председателя Ассоциации «Народный фермер» Олега Сироты. Здесь обсудили те трудности, с которыми сталкиваются аграрии при ведении бизнеса, в том числе обсудили вопросы реализации фермерских продуктов, особенно для тех предпринимателей, которые не могут выйти в крупные сети, так как продукт производится в небольшом объеме. Директор Иркутского филиала РСХБ рассказала о совместной работе финансовой структуры и региональных общественных организаций в сфере АПК и предпринимательства.

«Россельхозбанк занимается не только финансовыми проектами и банковскими продуктами, мы взаимодействуем с различными организациями, которые участвуют в развитии комплекса АПК Приангарья. Именно благодаря такому сотрудничеству мы знаем все нюансы работы наших ключевых клиентов – аграриев Иркутской области. Занимаемся социальными проектами и проводим уроки финансовой грамотности. Сегодня у РСХБ есть самые современные инструменты поддержки сельхозтоваропроизводителей, в том числе электронная платформа Свое, которая позволяет получить помощь в ведении бизнеса, приобрести специализированную технику, пройти обучение – сейчас на площадке 7 сервисов, которые помогают не только аграриям. Здесь есть интересные предложения и для студентов профильных ВУЗов и для тех, кто ищет проект дома на сельской территории. В том числе, для помощи фермерам у нас работает маркетплейс фермерских продуктов Свое Родное, и зарегистрироваться на нем можно совершенно бесплатно», – рассказала Наталья Баркова.

Второй день форума открыли пленарным заседанием под руководством Первого заместителя Министра сельского хозяйства России Оксаны Лут, где обсудили развитие сельских территорий и предпринимательства в сфере агропромышленного комплекса Приангарья.

В диалоге с представителями фермерских хозяйства и кооперативов на форуме подробно обсудили вопросы, связанные с развитием агротуризма и комплексным развитием сельских территорий. Решение этих задач - одно из приоритетных направлений на уровне федерального Минсельхоза.

«Сегодня в рамках нашей поездки по региону мы посетим очень много объектов, связанных с комплексным развитием сельских территорий: Заларинский и Нукутские районы. Это лидеры в Приангарье. На их примере мы видим, как активное участие территорий в федеральной программе дает возможность строительства объектов инфраструктуры, необходимых для комфортной жизни людей», – подчеркнула Оксана Лут.

Форум был организован благодаря инициативе губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

«Мы благодарны Министерству сельского хозяйства России за выбор нашего региона для проведения столь важного мероприятия. Мы все понимаем, какое значение в текущих реалиях имеет развитие агропромышленного комплекса и укрепление продовольственной безопасности страны. Насколько сейчас важно выстроить конструктивный диалог между властью и предпринимательским сообществом», – отметил губернатор Приангарья.

Роль фермерских хозяйств в развитии села отметил и председатель Ассоциации «Народный фермер» Олег Сирота.

«Иркутская область – очень интересный регион с точки зрения развития сельского хозяйства и перспективный в плане экспорта. Фермеры хотят выходить на внешние рынки, реализовывать продукцию в центральной России, в Китае. Это даст возможность увеличения рентабельности фермерских хозяйств и развитию села», – сказал Олег Сирота.

Участники форума отметили, что такой формат работы с возможностью открытого диалога между властью и предпринимателями, возможностью общения и обмена опытом с коллегами из других регионов позволит обеспечить конструктивное взаимодействие, найти взвешенные решения для выстраивания эффективного курса государственной политики в сфере развития АПК.