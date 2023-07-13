61% сибиряков считает, что курс рубля к доллару, евро и юаню влияет на их реальные доходы

43% сибиряков практически не следит за валютными курсами, но более 60% полагают, что курс рубля к другим валютам оказывает существенное влияние на их доходы и уровень потребления. Доллар и евро остаются самыми популярными иностранными валютами в Сибири. Главные причины, по которым жители СФО покупают иностранную валюту – пополнение валютных накоплений и поездки за границу. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие».

Лишь 11% опрошенных ежедневно следят за валютными курсами. Раз в несколько дней смотрят на динамику курса рубля 17%. Еще 29% делают это не чаще, чем раз в неделю. 22% следят за валютным курсом крайне редко, не чаще, чем раз в месяц. 21% вообще не интересуются курсом иностранных валют к рублю.

Из тех, кто интересуется курсами валют, 83% следят за курсом доллара, 67% - евро, 16% - юаня, 5% - турецкой лиры, 4% - казахстанского тенге, по 3% - за курсом дирхама Объединенных Арабских Эмиратов и индийской рупии, 2% - японской йены. 10% назвали другие валюты.

Половина сибиряков (50%) покупают или продают иностранную валюту крайне редко, не чаще, чем раз в месяц. Раз в неделю продают или покупают валюту 4% опрошенных, раз в несколько дней - 6%, минимум раз в день - 3%. Ответ «другое» на этот вопрос выбрал 41% опрошенных - с большой долей вероятности большинство из них вообще не продают и не покупают иностранную валюту.

Из тех, кто имел опыт покупки валюты за последний год, 37% опрошенных покупали доллары, 12% - евро, 11% - юани, 4% - турецкую лиру, 3% - казахстанский тенге, 1% - рупии.

32% покупающих иностранную валюту используют ее как средство накопления денег. Для 22% причина покупка валюты – поездки за границу. О том, что вообще не покупают валюту, заявили 36%.

61% сибиряков полагают, что курс рубля к главным иностранным валютам - доллару, евро и юаню - значительно влияет на их реальные доходы и уровень потребления (22% определенно да, 39% - скорее да). По мнению 23% валютные курсы не оказывают влияния на их доходы и уровень потребления (3% - определенно нет, 19% - скорее нет). 16% затруднились ответить на этот вопрос.

Лишь 12% удалось заработать на операциях купли-продажи валюты в 2022-2023 годах (3% - потому, что занимаются этим профессионально, 9% - по счастливой случайности). 7% потеряли за это время деньги на валютных сделках. 50% сообщили, что не заработали и не потеряли. 31% затруднились с ответом на этот вопрос.

* Опрос проведен 1-10 июня 2023 года среди 1000 респондентов во всех регионах России в городах с населением свыше 100 тысяч человек в возрасте 18-65 лет по репрезентативной выборке.