Банк Уралсиб открыл бизнес-клуб в Новосибирске

12 июля 2023 года в отеле «Marriott» Новосибирска прошла церемония открытия бизнес-клуба «Перспектива» Банка Уралсиб. Ее участниками стали премиальные клиенты банка, собственники и руководители ведущий компаний Новосибирска и городов Сибири, всего более 50 человек.

На открытии выступили заместитель руководителя департамента по развитию продаж малого бизнеса Банка Уралсиб Альфия Абсалямова, а также управляющий Клубом Тимур Давыдов. Ведущим вечера стал Дмитрий Сендеров, руководитель и совладелец одного из крупнейших рекламных агентств России.

Бизнес-клуб «Перспектива» – это пространство для развития бизнеса и личностного роста премиальных клиентов Банка Уралсиб. Его миссия – помогать предпринимателям увеличивать прибыль и осваивать новые компетенции для развития своего бизнеса. Резидентам клуба банк предлагает бизнес-встречи с экспертами, новые знакомства с партнерами, обмен опытом и знаниями, общение с единомышленниками и многое другое.

Клуб уже работает в 30 городах России, его резидентами могут стать клиенты Банка Урасиб с подтвержденным годовым оборотом от 125 млн рублей, готовые делиться своим опытом и кейсами с единомышленниками и заинтересованные в новых рынках для своей продукции и услуг.

«Уверена, что встречи в рамках бизнес-клуба будут интересными, полезными и принесут пользу всем его участникам. Здесь можно будет делиться опытом, разбирать интересные бизнес-кейсы, участвовать в мастер-классах и вебинарах. Наши двери открыты для предпринимателей не только Новосибирска, но и всех городов Сибири», – отметила Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Наталья Голубева.