В Иркутске начали благоустраивать сквер героям-медикам: он обойдется в 10 млн рублей

Сквер, посвященный героям-медикам, которые погибли в период пандемии коронавируса, начали благоустраивать в городе Иркутске – объект появится напротив Лисихинского парка, рассказали в мэрии.

«Во время пандемии наши врачи рисковали жизнью, спасая пациентов. Они, несмотря ни на что, остались верны профессиональному долгу. И сквер станет символом памяти об их подвиге, местом, где каждый может отдать дань уважения. Здесь появится памятник, проект которого готовили на протяжении двух лет вместе с правительством региона. На благоустройство территории из муниципального бюджета выделено почти 10 миллионов рублей», – отметил вице-мэр Дмитрий Ружников.

На объекте выполнят асфальтирование тропиночной сети, мощение тротуарной плиткой в центральной части, поставят скамейки и урны. Особое внимание уделят дополнительному озеленению: высадят кустарники, разобьют партерный газон. Оборудуют более 30 опор освещения.

Сейчас подрядчик обустраивает подпорную стенку для размещения монумента. На нем будет изображен QR-код со ссылкой на биографии погибших врачей.

Работы планируют завершить в начале сентября.