Масштабный ремонт хотят провести на территории иркутского Комбината питания

Ремонтировать Комбинат питания в городе Иркутске. В планах – провести масштабные работы, рассказали в мэрии.

«Вместе с руководством комбината приняли решение о проведении масштабного ремонта. Выполняем его сейчас, пока школы и детские сады загружены не в полном объеме. Меняем все инженерные коммуникации, вентиляцию, будем закупать новое оборудование для изготовления пельменей, котлет и замороженных полуфабрикатов», – сообщил вице-мэр Дмитрий Ружников.

В настоящее время тут меняют покрытие стен и пола, изношенные инженерные коммуникации и делают перепланировку, которая позволит освободить дополнительное пространство и рационально его использовать. Работы будут завершены в середине августа.