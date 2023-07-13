Дополнительные финансы собираются выделять ежегодно на расчистку рек в Слюдянском районе

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил в бюджете Слюдянского района предусмотреть ежегодное дополнительное финансирование на расчистку русел рек в случае ЧС, рассказали в региональном правительстве.

Например, в этом году неделю назад после проливных дождей в результате паводка на реке Харлахте образовался затор, для прохождения воды пришлось прокладывать временное русло.

Сегодня здесь проводят углубление дна, делают расчистку русла и укрепление береговых линий. Также выполняются работы по восстановлению временного перехода между районами города и по продолжению строительства основного моста.