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Дополнительные финансы собираются выделять ежегодно на расчистку рек в Слюдянском районе

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил в бюджете Слюдянского района предусмотреть ежегодное дополнительное финансирование на расчистку русел рек в случае ЧС, рассказали в региональном правительстве. 

Например, в этом году неделю назад после проливных дождей в результате паводка на реке Харлахте образовался затор, для прохождения воды пришлось прокладывать временное русло. 

Сегодня здесь проводят углубление дна, делают расчистку русла и укрепление береговых линий. Также выполняются работы по восстановлению временного перехода между районами города и по продолжению строительства основного моста.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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