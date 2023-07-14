В Байкальске зафиксировано мошенничество с многомиллионным ущербом: обмануты власти

Уголовное дело возбудили в Иркутской области из-за мошенничества, связанного с восстановлением моста, рассказали в пресс-службе СУ СКР по региону.

По версии следствия, в период с июня по ноябрь 2021 года неустановленные лица одного из ООО в рамках исполнения муниципального контракта на аварийно-восстановительные работы по ремонту моста через реку Харлахтав предоставили заказчику – администрации Байкальска – документы, содержащие заведомо ложные сведения.

Там указывалось, что работы выполнены, а также обозначались затраты – более 26,3 млн рублей, которые администрацией были оплачены. Указанными действиями мошенники нанесли ущерб казне городского поселения.

В настоящее время ведется расследование уголовного дела.