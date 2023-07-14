Рынок посуточной аренды этим летом увеличился на 22%

Летом на рынке посуточной аренды на выбор доступно около 167 тыс. лотов – это на 22% больше, чем годом ранее. Об этом сообщают аналитики Циан.

Объем предложения увеличился в большинстве регионов, что свидетельствует о популяризации внутреннего туризма и бизнеса по сдаче жилья. Наибольший рост выбора в Карелии и Дагестане – в 4 и в 2 раза соответственно. В городах-миллионниках помимо Москвы и Санкт-Петербурга, а также в городах «Золотого кольца» объем предложения относительно прошлого года сократился на 7% и 37% соответственно.

Самый большой выбор на рынке посуточной аренды летом 2023 г. – в Санкт-Петербурге. Здесь представлено более 30 тыс. лотов или 18% всех предложений. Для сравнения, во всех других миллионниках (не включая Санкт-Петербург и Москву) на выбор доступно ~29 тыс. лотов (17%). В Москве в сегменте посуточной аренды доступно ~22 тыс. лотов (13%), в городах на побережье Краснодарского края ~28 тыс. лотов (16,5%), на побережье Крыма ~14 тыс. лотов (8,5%). В других локациях выбор существенно меньше (например, в Дагестане – менее 7 тыс. лотов).

«На рынке посуточной аренды в летний период активный сезон. Популярностью пользуются не только курортные направления, но и экскурсионный туризм выходного дня. Относительно прошлого года несколько изменились предпочтения туристов: вырос спрос на отдых в Санкт-Петербурге, Дагестане, Кавказских Минеральных водах, из-за логистических сложностей снизился интерес к курортам Крыма, – комментирует Алексей Попов, руководитель Циан.Аналитика. – В течение лета вполне вероятно и дальнейшее увеличение спроса и арендных ставок, которые уже на 12% выше прошлогоднего уровня».