​​​​​​​​​​​​​​Самое дорогое жилье в посуточную аренду – в Калининградской области, самое дешевое – на Алтае

Самые высокие ставки аренды на побережье Калининградской области – в среднем 5,8 тыс. рублей в сутки. Аренда в этих локациях по стоимости превзошла даже курорты Краснодарского края. Наиболее высокие ставки в Зеленоградске – 6 тыс. рублей в сутки, в Янтарном и Светлогорске можно отдохнуть дешевле – за 5,6 и 5,5 тыс. рублей в сутки соответственно. Об этом рассказали специалисты Циан.Аналитики.

На побережье Краснодарского края средняя ставка аренды составляет 5,4 тыс. рублей в сутки. Наиболее дорогая локация – Геленджик (5,7 тыс. рублей в сутки), который в 2023 г. опередил Сочи (5,6 тыс. рублей в сутки). Более бюджетно на Черном море получится отдохнуть в Туапсе (3,5 тыс. рублей в сутки) или Новороссийске (3,6 тыс.).

За курортными локациями по стоимости следуют Санкт-Петербург и Москва, где снять квартиру можно за 5,3 и 4,3 тыс. рублей соответственно. В этом же ценовом сегменте и некоторые другие города-миллионники, популярные среди туристов – Казань (4,8 тыс. рублей в сутки), Нижний Новгород (4,2 тыс. рублей). В среднем же ставка аренды в миллионниках составляет 3,4 млн рублей.

Более 4 тыс. рублей в сутки в среднем стоит аренда в городах на побережье Крыма. Наиболее дорогая локация – Ялта (4,9 тыс. рублей в сутки), а вот в Евпатории можно отдохнуть за 3,3 тыс. рублей.

В популярных у туристов городах Карелии, Дагестана, Кавказских Минеральных вод и Приэльбрусья можно снять жилье за 3,4-3,8 тыс. рублей в сутки.

Наиболее доступные по цене туристические локации - города на Алтае (в среднем сутки стоят 2,6 тыс. рублей) и Байкале (2,8 тыс. рублей), а также города «Золотого кольца» (Ярославль, Кострома, Владимир, Иваново, Суздаль), популярные для познавательного туризма выходного дня, где в среднем ставка аренды составляет 3,2 тыс. рублей в сутки.

Базовые ставки аренды летом 2023 г. в среднем на 12% выше, чем в прошлом году. Заметнее всего прирост цен в туристических локациях Алтая (на 27%). Значительно подорожала аренда жилья также в городах-миллионниках кроме Москвы и Санкт-Петербурга (+20%), в Карелии и Дагестане (+19%).

В городах на побережье Калининградской области рост ставок посуточной аренды сдержанный (+2,1%), т.к. цены и так находятся на высоком уровне. Минимальный рост также зафиксирован в Москве и Санкт-Петербурге (+2,6% и +5% соответственно). Из-за логистических сложностей несколько снизились базовые ставки аренды в Крыму (-2,2%).