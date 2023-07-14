Названы 10 российских городов, которые выбирают туристы этим летом

На рынке посуточной аренды традиционный сезонный рост спроса. Число целевых действий с объявлениями в разделе посуточной аренды в июне-июле 2023 г. на 10-15% выше, чем годом ранее – тогда спрос был ограничен внешними вводными. Единственная локация, где спрос летом текущего года ниже, чем год назад – Крым (на четверть). Об этом говорят специалисты Циан.Аналитики.

Несколько изменилась относительно прошлого года структура спроса по направлениям. Наиболее заметно снижение доли курортов Крыма – если в прошлом году на Крым и курорты Краснодарского края приходилось примерно идентичное число запросов пользователей (6,9% и 5,3%), то сейчас соотношение изменилось (7,5% и 2,7%). Заметно выросла доля Санкт-Петербурга (с 21% до 24%), несколько увеличились доли таких направлений как Дагестан, Карелия, Кавказские Минеральные воды и Приэльбрусье, города побережья Калининградской области.

Москва – самая популярная локация у туристов в июле 2023 г., на нее приходится 29% от всего потенциального спроса, на втором месте – Санкт-Петербург (24%). На третьем месте другие города миллионники (16%), среди которых самыми популярными направлениями оказались Казань, Нижний Новгород и Екатеринбург.

На города на побережье Краснодарского края приходится 7,5% всего спроса, он занимает 4 место, но первое – среди курортных локаций. Внутри самого региона спрос распределен крайне неравномерно: 7 из 10 туристов выбрали Сочи. Альтернативное традиционное направление – Крым – этим летом выбирают гораздо реже, чем курорты Краснодарского края (2,7% всего спроса). Здесь почти половина туристов смотрит жилье в Ялте. Суммарно на 5 самых популярных направлений приходится почти 80% спроса.

В разрезе по городам лидируют Москва (29% всего спроса) и Санкт-Петербург (24%), за ними уже с большим отрывом следует Сочи (5,4%) – самый популярный курорт Кубани. С 4 по 7 места расположились города-миллионники: Казань (3,7%), Нижний Новгород (1,8%), Екатеринбург (1,7%), Новосибирск (1,4%). Замыкают топ-10 популярных локаций Ялта, Геленджик (по 1,3%) и Краснодар (1,2%). Т.е. туристы выбирают не только курортные города на море, но и экскурсионный туризм, причем второй стал даже популярнее. Суммарно на 10 самых востребованных городов для туризма приходится 70% спроса.