Сбер снизил ставки по «Ипотеке для IT»

До 31 августа Сбер снизил процентную ставку на Домклик по льготной программе «Ипотека для IT».

Размер скидки зависит от вида приобретаемого жилья. При покупке квартиры или жилого дома на первичном рынке дисконт к действующей ставке составит 0,6 п.п. При строительстве частного дома, в том числе с одновременной покупкой земельного участка — 0,9 п.п.

В итоге минимальная ставка на Домклик по «Ипотеке для IT» составит от 4,1% годовых как для покупки квартир и жилых домов на первичном рынке, так и для строительства дома. Первоначальный взнос — от 15%.

Максимальная сумма кредита, которую можно взять по льготной программе, равна 18 млн рублей при покупке жилья в регионах с населением более 1 млн человек. 9 млн — для остальных регионов России.

Подать заявку на «Ипотеку для IT» можно онлайн на Домклик .

Алексей Лейпи, и. о. директора дивизиона «Домклик» Сбербанка:

«Сегодня каждый второй IT-специалист в России оформляет ипотеку в Сбере. В июне по этой программе выдано больше 9,3 млрд рублей. По сравнению с маем, когда был зафиксирован рекорд за всё время действия программы, прирост составил 10,7%. Думаю, в ближайшее время желающих взять льготный кредит станет ещё больше. Мы предоставляем более выгодные условия на покупку жилья. До конца лета ставка по ипотеке для IT снижена до 4,1% годовых».