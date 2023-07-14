Эко-уроки для детей начала проводить в детских лагерях ассоциация «Байкал без пластика»

Всего в июле планируется проведение 15 эко-уроков в шести учреждениях. В августе к участию в образовательном эко-марафоне присоединятся ещё 15 лагерей Ольхонского района.

Цель экологического урока в том, чтобы сформировать ответственное отношение к окружающей среде и особенно к озеру Байкал. На уроках ребятам рассказывают про уникальный животный мир, а также про проблему загрязнения Байкала и особенно про влияние микропластика на окружающую среду.

Через практическую работу и непосредственное взаимодействие с окружающей средой, ребята узнают о важности сохранения природы и своей роли в этом процессе. Детям рассказывают, что из-за сточных вод, неорганизованных свалок, а также сброса браконьерских сетей страдает акватория озера. Решить проблему можно с помощью переработки отходов, сортировки мусора и формирования экологического поведения.

Чтобы привлечь внимание детей и сделать процесс обучения интересным и познавательным, уроки проходят в игровой форме.

Спикерами выступают экологи и специалисты по устойчивому развитию компаний-участников Ассоциации: СБЕР, Эн+, РТ-НЭО, РЖД, Прибайкальский национальный парк.

«Эко-урок позволяет не только дать детям новые знания о природе, но и вдохновить их на принятие активных мер для защиты окружающей среды. Инициатива ассоциации «Байкал без пластика» в проведении образовательных экологических уроков являются примером сотрудничества между экологическими организациями, государственными структурами и бизнес-сектором для достижения общей цели – сохранения природы и развития экологического сознания у детей. Образовательный формат становятся незаменимым инструментом для воспитания экологически ответственного поколения и формирования бережного отношения к окружающей среде», – говорит директор департамента по внешним коммуникациям Эн+ Ольга Санарова.

Ассоциация «Байкал без пластика» создана в мае 2022 года представителями бизнеса, НКО, государственных и образовательных учреждений Иркутской области и Республики Бурятия. Участники Ассоциации выступают за разработку комплекса мер по выводу из оборота одноразовой пластиковой продукции, обеспечение прибайкальских регионов инфраструктурой раздельного сбора отходов и распространение экологической культуры среди населения и туристов.