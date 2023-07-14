899 млн рублей на обновление парка автобусов получит Иркутская область

Фонд развития территорий одобрил заявку на получение специального казначейского кредита. Его размер – 899,1 млн рублей. С учетом собственных средств региона, общая сумма покупки составит 1,4 млрд рублей. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Приангарья.

Фото с сайта правительства Иркутской области

– Благодаря специальному казначейскому кредиту Фонда развития территорий, новые автобусы получат семь территорий Иркутской области. Планируется, что они будут работать на 17 муниципальных и 24 межмуниципальных маршрутах. Это позволит обновить автопарки, повысить безопасность, качество и комфорт поездок для пассажиров, – сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Новая техника поступит в муниципальные автопредприятия. Обязательным условием ее получения является софинансирование из местного бюджета. О желании принять участие в программе заявили семь территорий.

Самая большая заявка у Иркутска – на 81 автобус, в основном большого класса. Они будут работать как на городских, так и на садоводческих маршрутах. Тулун и Усолье-Сибирское намерены получить шесть и три автобусов соответственно. На них будут перевозить пассажиров на городских линиях. Остальные автобусы будут работать на межмуниципальных маршрутах: Братский и Качугский районы планируют приобрести по три единицы техники, Казачинско-Леснкий район – две, Осинский – одну.

Для получения специального казначейского кредита в ближайшее время регион заключит трехстороннее соглашение с Министерством строительства Российской Федерации и Министерством транспорта Российской Федерации. Согласно условиям получения кредита, техника должна поступить в регион да 1 февраля 2024 года.

Всего же Фонд развития территорий одобрил заявки 45 регионов России на общую сумму 26,3 млрд рублей. На эти средства приобретут 3036 автобусов.