Сквер в Мариуполе назовут в честь иркутянина

Герой России Эдуард Дьяконов ценой своей жизни спас боевых товарищей.

Иркутянин погиб в ходе перестрелки в Мариуполе 24 марта прошлого года. Солдата ранили, но он прикрыл отход группы, накрыв собой снаряд.

«2 месяца назад написал врио главы ДНР Денису Пушилину письмо с предложением присвоить одной из улиц города имя Эдуарда Дьяконова, этого хотела и мама бойца Ольга Николаевна. Денис Владимирович поддержал предложение и принял решение переименовать один из скверов», – пишет губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в Телеграм-канале.

Кроме того, на здании иркутской гимназии №25, где учился солдат, разместили мемориальную доску.