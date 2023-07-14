Новости

Сквер в Мариуполе назовут в честь иркутянина

Читайте также:

Иркутяне Юрий Занихин и Вячеслав Тарасов погибли в спецоперации
13 июля 2023
Украина пропустит первый этап вступления в НАТО
12 июля 2023

Герой России Эдуард Дьяконов ценой своей жизни спас боевых товарищей.

Иркутянин погиб в ходе перестрелки в Мариуполе 24 марта прошлого года. Солдата ранили, но он прикрыл отход группы, накрыв собой снаряд.

«2 месяца назад написал врио главы ДНР Денису Пушилину письмо с предложением присвоить одной из улиц города имя Эдуарда Дьяконова, этого хотела и мама бойца Ольга Николаевна. Денис Владимирович поддержал предложение и принял решение переименовать один из скверов», – пишет губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в Телеграм-канале.

Кроме того, на здании иркутской гимназии №25, где учился солдат, разместили мемориальную доску.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

ИИ и бизнес. Лига предпринимателей в Иркутске обсудила новые технологии
ИИ в России: 10 глобальных трендов будущего
ИИ на госслужбе. Как технологии помогут региональной власти
«ИИ – настоящий прорыв в медицине». Хирург Юрий Козлов – о дружбе врачей и роботов
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес