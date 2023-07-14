«Истина в стекле». Выставка стекольного мастерства открывается в «Тальцах»

Гостям расскажут об истории стекольного завода, который находился на территории современного музея, и покажут изделия из переработанного стекла. Экспозиция начнется 15 июля и продлится до 15 сентября. Организаторами стали мастерские «Плавим стекло», «Клевер» и музей «Тальцы». Профинансировал выставку, по итогам грантового конкурса экопроектов, энергохолдинг Эн+.

На выставке запланированы мастер-классы по созданию декора из вторстекла, акция по сбору мусора со дна Ангары и в прибрежной зоне с последующей переработкой найденного стекла в арт-объект.

На секции «Время и стекло» особое внимание уделят не только важности сбора и переработки вторичного стекла, но истории этого места. Ведь здесь в прошлом веке находился стекольный завод, где изготавливали уникальную продукцию зеленоватого оттенка. Фабрика выпускала домашнюю утварь, оконное и зеркальное стекло и даже фарфор. А в советское время на заводе производили посуду из переработанного стекла. За время работы предприятия вокруг него выросло большое село – Тальцы, имевшее церковь, школу, несколько магазинов.

Выставку старинных изделий завода дополнят арт-объектами из вторсырья, созданными в мастерских «Плавим стекло» и «Клевер». Экспозиция также покажет, влияет ли время на стекло и отношение к нему, а также о возможностях его бесконечной переработки.

«В наши дни по-прежнему продолжается работа с этим податливым и чрезвычайно хрупким материалом. И если раньше он был в дефиците, то сегодня очевидной необходимостью становится вопрос переработки избыточной продукции. По этой причине «Время и стекло» – это некий исторический мост ко времени нехватки стекла, трансформация смысла этого материала во времени», – говорят организаторы.