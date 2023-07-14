55% запросов на покупку жилья в Алании из России приходится на жителей Москвы

Эксперты компании BEST HOUSE ALANYA проанализировали динамику регионального спроса на недвижимость в этом городе со стороны клиентов из крупнейших мегаполисов России.

Российским городом-лидером по спросу на покупку недвижимости в Алании в июне осталась Москва. Доля запросов из этого мегаполиса составила 54.91% относительно общего числа запросов. При этом в июне число обращений на покупку жилья в Алании со стороны жителей Москвы выросло относительно мая на 24,49%.

Вторым российским городом России по числу запросов на покупку жилья в Алании стал Санкт-Петербург. Доля запросов составила в июне 11.1%. Количество обращений со стороны клиентов из этого города в июне сократилось на 1,73% относительно мая.

Замыкает ТОП-3 российских городов по уровню спроса на недвижимость в Алании Екатеринбург. Доля запросов из столицы Урала в июне достигла отметки в 5.4%. С мая количество запросов на покупку жилья в Алании из этого мегаполиса увеличилось на 34,14%.

В целом по данным BEST HOUSE ALANYA количество запросов на покупку недвижимости в Алании из 16 крупнейших городов России в июне выросло на 24,29% относительно мая.