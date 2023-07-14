Иркутский проект «День Ч» вошел в лонг-лист федерального конкурса «Ревизор»

Праздник чтения для детей и взрослых «День Ч», который проводится в Иркутской области с 2018 года, вошел в длинный список XII конкурса профессионального мастерства «Ревизор-2023». Проект борется за звание лучшего в номинации «Чтение XXI века. Лучшие проекты компаний по продвижению книги и чтения». На сайте конкурса идет интернет-голосование – поддержать инициативу иркутян каждый может до 31 июля.

Организаторами конкурса «Ревизор» выступают журнал «Книжная индустрия», Российский книжный союз, Ассоциация союзов писателей и издателей России, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, генеральная дирекция Международных книжных ярмарок. В этом году на конкурс поступило 190 заявок из 26 регионов России от Калининграда до Находки. В лонг-лист вошли две трети претендентов. Финалистов определят в 14 номинациях.

Иркутский проект «День Ч», организованный книжным магазином «Кукуля», Центром немецкого языка и детским писателем Анной Масленниковой, борется за звание лучшего в номинации «Чтение XXI века. Лучшие проекты компаний по продвижению книги и чтения». Праздник чтения проводится в Иркутской области с 2018 года в офлайн- и онлайн-форматах. Организаторы «Дня Ч» ежегодно приглашают в Иркутскую область современных писателей, иллюстраторов, издателей, организуют в Иркутске, Усть-Куте и Киренске тематические выставки и книжные ярмарки, лектории и мастерские. Праздники чтения проходят при поддержке местных администраций и Иркутской нефтяной компании.

– Безусловно, радует, что книжные проекты, созданные нашими земляками, вышли на федеральный уровень. При этом путь от первой относительно небольшой акции до событий, охватывающих десятки регионов нашей страны, маленькая команда профессионалов «Дня Ч» прошла всего за пять лет. Включение в список номинантов конкурса «Ревизор» – это уже признание, но теперь им, конечно, нужно идти к победе; в этом может поучаствовать каждый, кому небезразлично развитие книжной культуры в регионе и стране, – отметил представитель АО «ИНК-Капитал» Сергей Евчик.

В номинации «Чтение XXI века. Лучшие всероссийские и региональные проекты по продвижению книги и чтения» представлен еще один проект иркутской команды – всероссийская акция «Час чтения». Читательский флешмоб проводится командой «Дня Ч» в партнерстве с российским издательством «Настя и Никита» с 2022 года. Суть проекта проста: в одно и то же время в разных городах и поселках страны на площадках библиотек, школ и других организаций дети читают одну и ту же книгу, обсуждают прочитанное, мастерят и играют по сценарию, подготовленному педагогами «Дня Ч». «Час чтения» охватывает детей из разных регионов России: так, акция, посвященная Дню Байкалу и проведенная в партнерстве с Иркутским областным отделением ВООП, собрала свыше 2300 участников на 67 площадках в Иркутской, Ярославской, Ленинградской, Ивановской, Самарской областях.

Поддержать иркутские проекты, посвященные продвижению детского чтения, можно по ссылке. Интернет-голосование продлится до 31 июля включительно. Вторым этапом отбора лауреатов и финалистов станет голосование Экспертного совета. Награждение победителей состоится 29 августа, накануне открытия Московской международной книжной ярмарки.