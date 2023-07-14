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Сотрудники Иркутского алюминиевого завода компании РУСАЛ получили награды к профессиональному празднику

Накануне Дня Металлурга состоялись награждения сотрудников ИркАЗа. Корпоративные и муниципальные награды и звания получили 166 человек.

Награды заводчанам вручали генеральный директор ИркАЗа Артем Фоминых, мэр Шелеховского муниципального района Максим Модин и глава Шелехова Алексей Тенигин.

«Наш завод занимает лидерские позиции в компании и имеет высокие производственные показатели, эти оценки – заслуга каждого из вас. Дорогие друзья, благодарю вас за вклад в развитие не только нашего завода, но и металлургической промышленности в целом», – обратился к собравшимся генеральный директор Артем Фоминых.

Также, были награждены участники корпоративного конкурса «Улучшения года». В течение года сотрудниками завода подавались кайзены и проекты по бизнес-системе. Всего на конкурс представлено более 50 работ в пяти номинациях: производительность, безопасность, качество, импортозамещение и экономичность.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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