«Ведомости»: Верфи на четыре года отложили сдачу научных судов для Росрыболовства из-за санкций

Строительство научно-исследовательских судов (НИС) зависло на начальной стадии, сообщил источник «Ведомостей», близкий к Невскому ССЗ.

Росрыболовство предложило подведомственному Всероссийскому научно-исследовательскому институту рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) перенести сроки приемки двух научно-исследовательских судов (НИС) с 2022 на 2026 год. Они нужны для исследования ареалов обитания рыбы и формирования прогнозов по вылову.

Об этом говорится в материалах Росрыболовства к заседанию комиссии правительства по развитию рыбохозяйственного комплекса, с которыми ознакомились «Ведомости». Заседание комиссии прошло 4 июля.