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Госдума повысила возраст пребывания в запасе для граждан с некоторыми званиями

Инициатива внесена в ГД группой депутатов во главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым в ноябре 2022 года, в первом чтении палата приняла документ в январе. Об этом пишет ТАСС.

Изначально он уточнял, что граждане РФ, находясь на срочной службе или в запасе, могут поступить на военную службу по контракту для участия в проведении Вооруженными силами РФ операций за пределами страны.

Теперь в законе «О воинской обязанности и военной службе» предлагается установить новые предельные возрасты пребывания в запасе граждан, имеющих звания:

  • солдат,
  • матросов,
  • сержантов,
  • старшин,
  • прапорщиков,
  • мичманов.

Предельный возраст таких военнообязанных, относящихся к первому разряду, повышается с 35 до 40 лет, ко второму разряду – с 45 до 50 лет, к третьему разряду – с 50 до 55 лет.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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