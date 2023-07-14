Госдума повысила возраст пребывания в запасе для граждан с некоторыми званиями

Инициатива внесена в ГД группой депутатов во главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым в ноябре 2022 года, в первом чтении палата приняла документ в январе. Об этом пишет ТАСС.

Изначально он уточнял, что граждане РФ, находясь на срочной службе или в запасе, могут поступить на военную службу по контракту для участия в проведении Вооруженными силами РФ операций за пределами страны.

Теперь в законе «О воинской обязанности и военной службе» предлагается установить новые предельные возрасты пребывания в запасе граждан, имеющих звания:

солдат,

матросов,

сержантов,

старшин,

прапорщиков,

мичманов.

Предельный возраст таких военнообязанных, относящихся к первому разряду, повышается с 35 до 40 лет, ко второму разряду – с 45 до 50 лет, к третьему разряду – с 50 до 55 лет.