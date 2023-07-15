Иркутянка лишилась 2 млн рублей: мошенники убедили ее поставить программу от мошенников

Преступники связались с жертвой по телефону.

Аферисты обманули 27-летнюю научную сотрудницу из Иркутска – они взяли на женщину 2 млн рублей в кредит через мошенническую программу, рассказали в региональной полиции.

Известно, что жертве накануне позвонил мужчина и представился сотрудником известного банка. Он пояснил, что преступники заполучили доступ к ее личному кабинету и оформили на ее имя кредит. Иркутянка не поверила обманщикам.

Позже аферист еще раз позвонил и предложил установить программу, которая должна защитить от обманщиков. Женщина следовала инструкциям, не подозревая, что предоставляет доступ к своим счетам. С помощью ПО аферисты похитили крупную сумму.

"Местная жительница пояснила: она знала о подобных случаях обмана, но мошенники застали ее врасплох. В момент звонка она готовилась к защите научной диссертации, которая должна была состояться на следующий день", – резюмировали в МВД.