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Все дома и участки вышли из зоны паводка в Иркутской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области

Вода в реках опустилась.

Паводковая обстановка в Иркутской области стабилизировалась – уровни воды в реках опустились ниже критических отметок, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Подтопленных домов и участков в регионе в настоящее время нет. Всего за период летнего паводка в 20 населенных пунктах и 18 садоводствах были подтоплены 11 жилых зданий, 763 приусадебных и садовых территории.

Сейчас комиссии муниципальных образований считают ущерб – гражданам, пострадавшим в результате ЧС, будут назначены единовременные выплаты.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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