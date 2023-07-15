Все дома и участки вышли из зоны паводка в Иркутской области

Вода в реках опустилась.

Паводковая обстановка в Иркутской области стабилизировалась – уровни воды в реках опустились ниже критических отметок, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Подтопленных домов и участков в регионе в настоящее время нет. Всего за период летнего паводка в 20 населенных пунктах и 18 садоводствах были подтоплены 11 жилых зданий, 763 приусадебных и садовых территории.

Сейчас комиссии муниципальных образований считают ущерб – гражданам, пострадавшим в результате ЧС, будут назначены единовременные выплаты.