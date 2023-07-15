Здание с гриль-баром «ШашлыкоFF» в 130-м квартале продадут за 185 млн рублей

Появилось соответствующее объявление.

Объявление о продаже здания на улице Седова, 14/1 в 130-м квартале Иркутска, где находится гриль-бар «ШашлыкоFF», появилось на «Авито»: оно стоит 185 млн рублей.

Трехэтажный объект продается вместе с земельным участком. Общая площадь строения – более 800 квадратных метров, земли – почти шесть соток.

Здание является современным – его построили в 2012 году. Здесь имеется летняя открытая терраса, а также пять выходов. Владеньцы заведения общепита, которое есть внутри, арендуют помещения. По данным продавца, они являются надежными.

«130 квартал исторической застройки города Иркутска – это локация, на которой без какого-либо внешнеторгового экономического влияния ежегодно увеличивается стоимость находящихся в ней объектов недвижимости», – поясняется в объявлении.