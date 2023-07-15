«Иркутску нужна энергия изменений»: как мастер-план поможет городу пойти вперед

На заседании клуба «PRO Иркутск», который организует энергохолдинг Эн+, на этой неделе обсудили важность создания мастер-плана города как основного документа для развития территории на годы вперед. Об опыте и необходимости его разработки рассказали наши соседи из Красноярского края и Бурятии.

Архитектор и урбанист из Красноярска Антон Шаталов поделился, что мастер-план необходим Иркутску. Он должен показать, куда идет город и в чем его конкурентное преимущество. При этом стратегия должна работать и меняться. – Участие бизнеса в работе над мастер-планом обязательно. Это всегда социальный договор: власти – общество – бизнес. Бизнес должен участвовать в преображении города. Если предприниматели действуют в согласии с городом, то всем от этого хорошо. Бизнес сам в этом заинтересован. Я думаю, что Иркутск не исключение.

Председатель проектно-аналитического комитета администрации Улан-Удэ Вадим Имидеев рассказал, что мастер-план учитывает множество нюансов: природные факторы, наличие промышленшности, логистику, схему инженерных коммуникаций, экологические проблемы и другое. Так, в Улан-Удэ провели десятки встреч с жителями, чтобы выявить ключевые проблемы и начать работу над их решением. – У Иркутска очень много сильных сторон. Их больше чем в Улан-Удэ с точки зрения перспектив развития, – поделился спикер. – Для создания мастер-плана необходима работа нескольких сотен экспертов и сбор данных от тысяч горожан. Чем раньше Иркутск зайдет в этот процесс, тем раньше у него появится понимание, как он будет жить в перспективе до 2050 года.

Мастер-план городу определено нужен. Но для его появления необходима определенная воля, и не только политическая. Заседание собрало более 100 экспертов, активных горожан и общественников. Гости поделились своим мнением.

«Мастер-план для Иркутска был бы очень хорош, его основой должна стать стратегия социально-экономического развития Иркутска до 2036 года по направлению «Благоустройство» стратегического приоритета «Жилье и городская среда», которая сейчас разрабатывается. Мастер-план же будет видением будущего города, его задачи станут понятны после глубокой аналитики. Важны фокусы движения и акцентов – то, что мы хотим увидеть, например, через 10 лет», – Алиса Козак, сооснователь и генеральный директор ООО «Агентство развития территорий «Градостроительная школа», член Союза архитекторов России.

Что может дать конкурентное преимущество городу, как бороться за молодых и остановить их отъезд в миллионники и столицы. Не стоит забывать про Иркутск как транзитное направление на Байкал, нам нужно понимать, чем можно привлечь туриста. Кстати, в 2021 году был разработан туркод города, работа получила высокие оценки на федеральном уровне. Вот это, пожалуй, основные вопросы, на которые должен ответить мастер-план с моей точки зрения как горожанина.

Разработка мастер-плана – это работа для профессионалов, но взгляд со стороны очень важен, а реальные пожеланий и запросы со стороны горожан должны быть обязательно учтены.