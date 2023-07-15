Два человека утонули и три пропали за сутки на водоемах Иркутской области

Во время купания.

Жаркая погода установилась в Иркутской области: многие в этот период проводят время у водоемов, в результате чего растет количество несчастных случаев, рассказали в МЧС.

"Обращаемся ко всем любителям купания. В регионе отмечается резкий рост происшествий на воде. Только за прошедшие сутки спасателями были подняты со дна водоемов двое утонувших, продолжается поиск еще троих", – пояснили в ведомстве.

Чтобы предотвратить трагедию, спасатели просят не игнорировать знаки и аншлаги, установленные на водных объектах. Кроме того, контролировать местонахождение детей и подростков, не допускать их пребывания у воды в отсутствие взрослых.