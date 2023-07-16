Новости

Популярные турмаршруты закрыли в Иркутской области

Читайте также:

«Истина в стекле». Выставка стекольного мастерства открывается в «Тальцах»
14 июля 2023
Власти Бали введут туристический сбор в $10 в 2024 году
14 июля 2023

Они находятся в Прибайкальском нацпарке.

Жители и гости Иркутской области временно остались без трех популярных туристических маршрутов, расположенных в Еланцинском лесничестве Прибайкальского национального парка, рассказали в ФГБУ "Заповедное Прибайкалье".

Речь о направлениях Тырган – Саган-Заба, Черноруд – Сарма – Курма, а также Бугельдейка – Марта –Петрово. Причина – высокий класс пожарной опасности: четвертый из пяти возможных, согласно данным на сегодня.

Похожая обстановка наблюдается на отрезке западного побережья Байкала между населенными пунктами Курма и Кочерково, а также в лесничестве "Берег Бурых медведей" в Байкало-Ленском государственном заповеднике.

В превентивных целях ведется патрулирование территории.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Туризм 2023, последние новости":
Все материалы сюжета (854)


Реклама на сайте

ИИ и бизнес. Лига предпринимателей в Иркутске обсудила новые технологии
ИИ в России: 10 глобальных трендов будущего
ИИ на госслужбе. Как технологии помогут региональной власти
«ИИ – настоящий прорыв в медицине». Хирург Юрий Козлов – о дружбе врачей и роботов
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес