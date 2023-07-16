Популярные турмаршруты закрыли в Иркутской области

Они находятся в Прибайкальском нацпарке.

Жители и гости Иркутской области временно остались без трех популярных туристических маршрутов, расположенных в Еланцинском лесничестве Прибайкальского национального парка, рассказали в ФГБУ "Заповедное Прибайкалье".

Речь о направлениях Тырган – Саган-Заба, Черноруд – Сарма – Курма, а также Бугельдейка – Марта –Петрово. Причина – высокий класс пожарной опасности: четвертый из пяти возможных, согласно данным на сегодня.

Похожая обстановка наблюдается на отрезке западного побережья Байкала между населенными пунктами Курма и Кочерково, а также в лесничестве "Берег Бурых медведей" в Байкало-Ленском государственном заповеднике.

В превентивных целях ведется патрулирование территории.