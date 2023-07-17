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Разработан механизм против необоснованного повышения цен на продукты

ФАС России подготовила законопроект о запрете необоснованного увеличения цен на продукты питания более чем на 30%. Об этом в интервью «Известиям» рассказал замглавы ФАС Сергей Пузыревский.

Начиная с 2022 года количество жалоб на завышение цен на продукты питания увеличилось. Рост цен фиксировался по всей России в марте и апреле.

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Наиболее высокими темпами дорожали:

  • лук репчатый,
  • свекла,
  • морковь,
  • капуста,
  • картофель,
  • сахар,
  • рис,
  • соль,
  • чай,
  • военное обмундирование,
  • детское питание,
  • мыло.

Причиной этого в ряде случаев было недобросовестное, спекулятивное поведение участников рынка в отношении потребителей.

«Поэтому мы разработали законопроект, который вводит механизм для таких вот, так скажем, спекулятивных повышений. Чтобы при росте цены более чем 30% в коротком промежутке времени, по поручению правительства антимонопольная служба проверяла бы и на конкурентных рынках экономическую обоснованность и пресекала недобросовестные действия участников рынка», – говорит Сергей Пузыревский.

Законопроект уже направлен в правительство. Если оно примет по нему положительное решение, то, возможно, в сентябре он будет внесен в Госдуму.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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