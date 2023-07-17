Разработан механизм против необоснованного повышения цен на продукты

ФАС России подготовила законопроект о запрете необоснованного увеличения цен на продукты питания более чем на 30%. Об этом в интервью «Известиям» рассказал замглавы ФАС Сергей Пузыревский.

Начиная с 2022 года количество жалоб на завышение цен на продукты питания увеличилось. Рост цен фиксировался по всей России в марте и апреле.

Наиболее высокими темпами дорожали:

лук репчатый,

свекла,

морковь,

капуста,

картофель,

сахар,

рис,

соль,

чай,

военное обмундирование,

детское питание,

мыло.

Причиной этого в ряде случаев было недобросовестное, спекулятивное поведение участников рынка в отношении потребителей.

«Поэтому мы разработали законопроект, который вводит механизм для таких вот, так скажем, спекулятивных повышений. Чтобы при росте цены более чем 30% в коротком промежутке времени, по поручению правительства антимонопольная служба проверяла бы и на конкурентных рынках экономическую обоснованность и пресекала недобросовестные действия участников рынка», – говорит Сергей Пузыревский.

Законопроект уже направлен в правительство. Если оно примет по нему положительное решение, то, возможно, в сентябре он будет внесен в Госдуму.