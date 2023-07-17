Разработан механизм против необоснованного повышения цен на продукты

ФАС России подготовила законопроект о запрете необоснованного увеличения цен на продукты питания более чем на 30%. Об этом в интервью «Известиям» рассказал замглавы ФАС Сергей Пузыревский.
Начиная с 2022 года количество жалоб на завышение цен на продукты питания увеличилось. Рост цен фиксировался по всей России в марте и апреле.
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Наиболее высокими темпами дорожали:
- лук репчатый,
- свекла,
- морковь,
- капуста,
- картофель,
- сахар,
- рис,
- соль,
- чай,
- военное обмундирование,
- детское питание,
- мыло.
Причиной этого в ряде случаев было недобросовестное, спекулятивное поведение участников рынка в отношении потребителей.
«Поэтому мы разработали законопроект, который вводит механизм для таких вот, так скажем, спекулятивных повышений. Чтобы при росте цены более чем 30% в коротком промежутке времени, по поручению правительства антимонопольная служба проверяла бы и на конкурентных рынках экономическую обоснованность и пресекала недобросовестные действия участников рынка», – говорит Сергей Пузыревский.
Законопроект уже направлен в правительство. Если оно примет по нему положительное решение, то, возможно, в сентябре он будет внесен в Госдуму.