Центробанк не против открытия в России филиалов зарубежных банков

Регулятор поддержал проект Минфина об открытии филиалов иностранных кредитных организаций в России, рассказал «Известиям» зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

Запрет на открытие филиалов иностранными кредитными организациями на территории РФ действует с марта 2013 года. Тогда президент Владимир Путин законодательно исключил понятие филиалов из определения банковской системы. Решение объяснялось конкурентными преимуществами, которые возникали у зарубежных игроков.

По разработанному Минфином законопроекту, иностранные дружественные кредитные организации получат возможность открывать филиалы в РФ. Для этого им придется получить соответствующую аккредитацию. Затем они смогут вести счета юрлиц, осуществлять переводы, в том числе по поручению банков-корреспондентов, покупать и продавать наличную и безналичную иностранную валюту.

В ЦБ полностью поддерживают предложенный Минфином законопроект, сообщил «Известиям» первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин. Он добавил: предполагается, что такие филиалы будут сосредоточены на функции расчетов, и это станет удобной формой для зарубежных партнеров осуществлять банковские операции.