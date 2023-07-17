Отечественные акции отыграли падение 2022 года

Индекс Мосбиржи вновь пересек отметку в 2900 пунктов – впервые с 22 февраля 2022 года, пишут «Известия».

Провал 2022 года стал одним из самых тяжелых в истории фондового рынка России. В какой-то момент падение индекса Мосбиржи по сравнению с пиком составило почти 60%. Более мощный спад фиксировался только во время кризиса 2008 года, когда нижняя точка составляла менее трети в сравнении с предкризисным пиком.

Говорить о полном восстановлении пока не стоит: накопленная инфляция с февраля 2022 года составила около 13%, так что нынешние 2900 пунктов «весят» существенно ниже, чем 17 месяцев назад. Тем не менее результат вполне солидный. Отдельные бумаги не только сумели полностью восстановиться к уровням февраля 2022 года, но и приблизиться или даже превзойти свои исторические пики (например, производители удобрений или компании химпрома).