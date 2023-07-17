Сбер продлил срок подачи статей в научный журнал по искусственному интеллекту и машинному обучению до 31 августа

Сбер продлил до 31 августа приём статей по искусственному интеллекту (AI) и машинному обучению (ML) в рамках международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey 2023). Благодаря этому большее количество исследователей смогут принять участие в отборе.

Ключевые работы будут опубликованы в научном журнале «Доклады Российской академии наук. Математика, информатика, процессы управления» и его англоязычной версии Doklady Mathematics. Журнал индексируется в ведущих библиографических базах научного цитирования.

Помимо публикации, авторы также получат возможность представить их в докладах на международной конференции AI Journey 2023, а за лучшую статью предусмотрен приз — 1 000 000 рублей.

Статья должна быть оформлена в соответствии с правилами проведения отбора и содержать ранее не опубликованные, актуальные научные результаты. Язык — русский или английский. Издательство обеспечит перевод текстов. Допущенные к отбору статьи рецензируются ведущими российскими специалистами в области AI и ML.