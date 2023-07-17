Стоимость «квадрата» в новостройках России за две недели выросла на 2%

За весь прошлый год рост составил 3,7%, сообщили «Известиям» участники рынка недвижимости.

В числе причин – подорожание стройматериалов, ослабление рубля и приход на первичный рынок недвижимости новых инвесторов, говорят эксперты. Специалисты полагают, что в ближайшее время стоимость новостроек продолжит расти на 0,5-0,6% в месяц.

За последние две недели средние цены 1 кв. м на рынке первичного жилья в России поднялись на 1,7%, тогда как за весь предыдущий год (июль 2022–июнь 2023-го) рост составил только 3,7%. Об этом рассказал директор по продажам компании «Этажи» Сергей Зайцев. На рынке развивается тенденция роста стоимости 1 кв. м, согласен коммерческий директор ГК «Основа» Игорь Сибренков.

«Заметнее всего цены за последние две недели поднялись в Новосибирске (+1,9%), Нижнем Новгороде и Самаре (+1,8%). В Москве за аналогичный период средняя цена 1 кв. м выросла на 0,6%, в Санкт-Петербурге – на 0,3%», – рассказал Сергей Зайцев.