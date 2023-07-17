Четыре национальных турмаршрута утвердили в России

Они расположены в Дагестане, Санкт-Петербурге, Нижегородской и Свердловской областях, сообщили «Известиям» в Минэкономразвития.

Таким образом, число национальных туристических маршрутов в России увеличилось до 41. В августе экспертный совет рассмотрит еще пять новых заявок.

Национальные маршруты, которые развиваются в том числе благодаря нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства», – это готовый туристический продукт, который позволяет повысить качество и доступность поездок по стране, отметил замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.

«Такие маршруты проходят не только по самым красивым, но и по самым интересным местам нашей страны. Экспертный совет, в свою очередь, оказывает практическую помощь в их формировании. Наша задача – выстроить взаимодействие власти и бизнеса таким образом, чтобы развитие определенных маршрутов и центров притяжения с учетом мер поддержки формировало правильные точки роста в регионах», – подчеркнул он в беседе с «Известиями».