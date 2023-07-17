Объем больших «однушек» в Москве сократился на 75%

Заметнее всего дефицит в премиальных новостройках, рассказали «Известям» эксперты Regions Development.

Так, в 2018 году на долю однокомнатных квартир площадью более 55 кв. м в ЖК этого сегмента приходилось 52% предложения, а в 2023 году их доля упала до 14%.

По данным экспертов, в новостройках бизнес-класса доля просторных однокомнатных квартир площадью от 50 кв. м снизилась за пять лет с 26% до 10.

В массовых новостройках в 2018 году среди всех однокомнатных квартир в продаже помещения больше 45 кв. м составляли 13%, а в 2023 году – только 4%.