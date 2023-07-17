Движение поездов по Крымскому мосту восстановлено

Для восстановления графика движения поездов принимаются все необходимые меры, сообщили в Минтрансе РФ.

«Движение поездов по Крымскому мосту возобновлено. Первый поезд № 178 «Симферополь-Москва», отправившийся со станции Керчь Южная – Новый парк в 08:34, проследовал по Крымскому мосту», – говорится в сообщении ведомства в Телеграм.

Напомним, что сегодня стало известно о ЧП на мосту в Крым. Затор образовался у 145-ой опоры со стороны Краснодарского края.