Иркутяне стали терпимее к привычкам вторых половин

Сервис по поиску работы SuperJob узнал, какие привычки супругов раздражают иркутян. В открытом опросе приняли участие экономически активные граждане из города, состоящие в браке.

Женщин в супругах чаще всего раздражает курение (11%), храп (8%) и беспорядок (7%). О пристрастии мужей к алкоголю говорили 6% женщин, еще 4% раздражает, что мужчины повышают голос. По 3% женщин жаловались на лень и интернет-зависимость своих вторых половин.

Мужчин больше всего раздражает, когда жена курит (9%). О занудстве и болтливости своих спутниц упоминали по 3%.

Бесконечный просмотр телевизора и несовпадение биоритмов одинаково раздражает мужчин и женщин (по 1%).

Среди других раздражающих привычек своих партнеров иркутяне называли нотации, упрямство, чрезмерный контроль, ложь, постоянные опоздания, долгие сборы и непрошенные советы.

Сегодня ничто не раздражает 35% мужчин и 3 из 10 женщин.