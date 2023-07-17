Губернатор Приангарья поздравил металлургов с профессиональным праздником

Сотрудники Иркутского алюминиевого завода получили 5 почетных грамот и 5 благодарностей от главы региона.

В ответном слове металлурги напомнили губернатору Игорю Кобзеву, что экономику региона держат на одних плечах вместе с энергетиками.

Альбина Кузнецова, сотрудница ИркАЗа:

– Спасибо за высокую оценку моего труда! Хочу всех заводчан поздравить с праздником, с Днем металлурга! Вы все герои, ваш труд и ваше мастерство – это залог успеха и процветания завода, города. района. Мы одна семья с энергетиками, спасибо и за ваш нелегкий труд за помощь и поддержку!

Глава города Алексей Тенигин в своих соцсетях также отметил, что экономика всего региона зависит от энергетиков.

Алексей Тенигин, глава города Шелехова:

– Отрадно, что металлурги в свой день думают о тех, чей труд и вклад в устойчивое развитие региона не менее важен.