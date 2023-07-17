Тысячи людей пришли на стадион «Металлург» отметить День металлурга и День города

В этом году для сотрудников завода и жителей Шелехова организовали «РУСАЛ ФестивAL#ПРОСпорт».

Гостей спортивно-семейного фестиваля учили танцам сальса и зумба, игре в футбол и каратэ.

Также РУСАЛ пригласил в Шелехов известного российского футболиста Андрея Ещенко, который провёл мастер-класс и автографсессию.

Артём Фоминых, генеральный директор Иркутского алюминиевого завода компании РУСАЛ:

- Очень рад сегодня увидеть на этом стадионе столько людей! У ИркАЗа и Шелехова общая история, вот уже 61 год их судьбы переплетены и неразрывно связаны, а отношения строятся на основе взаимной поддержки и тесной дружбы. Сегодня мы отмечаем наш общий праздник – День Металлурга и День города. В этом году мы проводим праздничные мероприятия, посвящённые здоровому образу жизни и спорту. Для нашей компании люди – важнейший актив, и можно говорить смело, что металлурги – опора страны!

В этот день около тысячи горожан смогли помериться силой на локации «Рекорд». Лучший индивидуальный результат - 152 килограмма. А все вместе на динамометре участники «выжали» более 18 тонн.

На сцене стадиона «Металлург» горожан поздравляли творческие коллективы Иркутской области – группы «Зарев цвет» и «BURRN».

Завершился день города большим концертом известного рок-исполнителя Александра Маршала.