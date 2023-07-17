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АТБ открыл офис в Амурской области

В Белогорске состоялось торжественное открытие офиса №128 Азиатско-Тихоокеанского банка. Он распахнул свои двери для клиентов после ремонта.

В мероприятии приняла участие Наталья Валентиновна Жарикова, директор АТБ по Амурской области.

«Мы постоянно обновляем и совершенствуем наши услуги и сервисы, офисы – не исключение. В нем стало уютнее, а самое главное удобнее и любимым клиентам, и сотрудникам. Хотя множество операций доступно онлайн, клиенты ценят возможность лично прийти в офис, чтобы с помощью наших опытных консультантов решить нужные финансовые вопросы», – сказала Наталья.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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