АТБ объявил акцию «1% для бизнеса»

Азиатско-Тихоокеанский банк объявил о старте акции по расчётно-кассовому обслуживанию «1% для бизнеса» в трех регионах. Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут воспользоваться льготной ставкой по эквайрингу в размере 1% и получить терминал в подарок на 4 месяца.

Акция распространяется на корпоративных клиентов, которые не имеют открытых расчётных счётов в АТБ на момент участия в акции в течение последних 6 месяцев. Также клиенту необходимо подключить один из пакетов услуг: «Бодрящий» с авансовым периодом 12 месяцев или «Полезный» с авансовым периодом 6 или 12 месяцев. Совокупный оборот по всем установленным терминалам должен составлять не более 500 тысяч рублей в месяц.

Акция «1% для бизнеса» проводится на территории Республики Хакасия, Красноярского края и Иркутской области до 31 декабря 2023 года.

Чтобы открыть расчётный счёт в Азиатско-Тихоокеанском банке, нужно подать заявку онлайн или в офисе банка, предоставить необходимый перечень документов и заключить договор на РКО.

Получить подробную информацию об акции «1% для бизнеса» можно на сайте (ссылка на лендинг) АТБ, в отделениях банка или по телефону горячей линии 8-800-775-80-80 (звонок по России бесплатный).