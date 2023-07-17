Альфа-Банк провел серию обучающих семинаров по ВЭД от Улан-Удэ до Улан-Батора

Альфа-Банк принял участие в XVI Международном Торгово-экономическом Форуме России, Китая, Монголии в Улан-Баторе.

Эксперты Альфа-Банка поделились с участниками форума лучшими практиками и решением вопросов, связанных с валютным законодательством, а также рассказали об особенностях кредитования для импортеров и экспортеров.

Накануне форума Альфа-Банк в Улан-Удэ совместно с Центром Мой бизнес провел практический семинар на тему: «Экономический коридор: кредитные механизмы, транспорт, инфраструктура и международные расчеты в новых реалиях».

Представители Альфа-Банка рассказали о возможностях банковской поддержки и обсудили практику трансграничных переводов в современных условиях.

Также Альфа-Банк принял участие в международной реверсной бизнес-миссии из КНР в Улан-Удэ. Мероприятие прошло в формате В2В-переговоров с представителями компаний КНР. В деловой миссии приняли участие более 80 компаний Китая и России разных отраслей. Альфа-Банк поделился экспертизой в области специфики международных расчетов в текущих условиях, особенности логистических маршрутов, профилактики нарушений валютного законодательства, а также возможности запуска индивидуальных предложений для расчетов клиентам банка.

Среди участников были компании из разных отраслей, в том числе — оптовой торговли техникой, розничной торговли автозапчастями.

«Мы видим большой интерес участников ВЭД к изменениям валютного законодательства и готовы делиться экспертизой. А наши предложения для импортеров и экспортеров позволят вести комфортные расчеты с иностранными партнерами. Поэтому мы предлагаем новый тарифный план „ВЭД-экспортер“ с 0,01% за валютный контроль и продажей юаней без комиссии. Кроме того, клиенты могут взять кредит для импортеров по субсидированной ставке 5,25%», — рассказала руководитель департамента разработки и развития расчетных продуктов корпоративного бизнеса Альфа-Банка Ирина Пономарева.