В Альфа-Банке получили более 1 млн заявок на кредиты от предпринимателей

Миллионную заявку на кредитование подал бизнесмен из Екатеринбурга. В банке одобрили возобновляемую кредитную линию на 18,4 миллиона рублей менее чем за 1 день. В честь юбилейной заявки предпринимателю снизили ставку на 4,4%.

Скоринговая модель Альфа-Банка на основе продвинутой аналитики максимально быстро и эффективно помогает принять решение о выдаче кредита с минимальными рисками. При этом от клиента не нужны документы, финансовая отчетность или бухгалтерский баланс. В Альфа-Банке можно подать заявку без посещения офиса и получить индивидуальное онлайн-решение за несколько минут.

Кроме того, в банке самая широкая кредитная линейка на рынке. Клиенты могут выбрать подходящее предложение, исходя из собственных потребностей и возможностей. От кредитной бизнес-карты до бизнес-кредитов с залогом или без него.

«Мы знаем, как предпринимателям важно эффективно использовать время. Наша скоринговая модель анализирует открытые и внутренние данные банка, а также строит точный прогноз о перспективах бизнеса. Это позволяет не запрашивать у клиентов документы и выдавать кредиты быстро и онлайн без необходимости посещения офиса банка», — рассказала Марина Полякова, руководитель департамента развития кредитования малого бизнеса Альфа-Банка.