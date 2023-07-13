Клиенты Альфа-Банка могут зарабатывать на рекомендациях

Любой частный клиент банка теперь может рекомендовать расчётно-кассовое обслуживание своим знакомым предпринимателям и получать за это «живые» деньги.

Частные клиенты Альфа-Банка могут поделиться своей уникальной ссылкой на открытие счета для бизнеса с друзьями и знакомыми. Каждый раз, когда кто-то из их приглашённых контактов открывает такой счет в Альфа-Банке, клиент-рекомендатель получает вознаграждение в размере 4 тыс. рублей. А 2 тыс. бонусных рублей получит и друг, их можно потратить на обслуживание или обменять на подарки.

При этом количество открытых счетов не лимитировано. Чем больше друзей откроет счет для бизнеса, тем больше заработает рекомендатель. Предложение и свою индивидуальную ссылку клиенты найдут в разделе «Деньги вам и друзьям» в приложении или Альфа-Онлайн. Открытие счета будет бесплатным для будущих или действующих предпринимателей, переводы другим компаниям будут также бесплатными, а комиссия за эквайринг составит от 1%.