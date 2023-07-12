Альфа-Банк отметил рост среднего чека в ипотеке

Альфа-Банк зафиксировал рост среднего чека в готовом жилье в ипотеке — с января по июнь 2023 года показатель вырос на 15%.

«С начала года наблюдаем устойчивый рост среднего чека в готовом жилье. При этом чек растет как в Москве, так и регионах, но умеренными темпами, без резких колебаний. Это говорит о том, что спрос на рынке готового жилья явно оживился.

Связываем это с двумя причинами — во-первых, переток части из строящегося жилья с момента ухода от околонулевых ставок, во-вторых, умеренный рост стоимости квадратного метра — стоимость квартир практически не завышается. Кроме того, на рынке фиксируем заметный рост предложения на рынке.

В 2023 году доля готового жилья в штуках стабильно вышла на уровень 73% и вернулась с значениям 2021 года, в то время как в 2022 году доля колебалась в пределах в среднем 68%. А если посмотреть прирост год с году в мае 2023, то на рынке готового жилья он составил более чем в 5 раз в количественном выражении, в то время как строящееся жилье — первичка — почти втрое.

Прогнозируем, что рынок готового жилья — вторички — продолжит активно развиваться», — отмечает Анастасия Якупова, директор развития ипотечного кредитования в Альфа-Банке.