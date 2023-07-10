Клиенты Альфа-Банка получат кэшбэк при оплате через Alfa Pay через сервис «Плати QR» в магазинах

Альфа-Банк расширил возможности для оплаты без карты через Alfa Pay. Теперь в магазинах, принимающих платежи с помощью QR-кодов Сбера, можно платить с помощью Alfa Pay — причем как смартфонами на андроид, так и на iOS. А еще — получать кэшбэк, как по карте, за все покупки через Alfa Pay по QR-коду.

Чтобы оплатить покупку, достаточно отсканировать QR-код камерой телефона, выбрать Alfa Pay и подтвердить платёж в приложении или мобильном банке Альфа-Онлайн. Для оплаты можно использовать как дебетовые, так и кредитные карты. Кроме того, платить по QR-коду можно из приложения банка — в разделе «Платежи» выбрать оплату по QR и отсканировать код.

QR-код может быть в виде наклейки на торговом прилавке или может выводиться на экран POS-терминала. Таких терминалов уже более 1,4 млн по всей стране.